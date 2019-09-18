Туристы стали жертвами секретного эксперимента

Сенсационной версией поделились исследователи загадки перевала Дятлова: оказывается, туристов 60 лет назад мог растерзать кровожадный мутант, созданный спецслужбами СССР.

Таким образом, сразу становится понятно, откуда на телах студенов появились страшные раны: проломленные черепа, вырванные глаза и языки. по словам экспертов, переломы ребер Семена Золотарева и Людмилы Дубининой, наводят на мысль, что туристы были раздавлены какой-то чудовищной силой. Представить существо, которое могло обладать такой силой, чтобы раздавить череп как скорлупу, очень трудно. По-видимому, монстр был выведен как живое оружие, сообщает Vlad Time.

Эту версию выдвигали и ранее – исследователи неоднократно находили рядом с перевалом Дятлова странные бронированные двери в скалах и замурованные люки в земле. Предполагается, что в тайных лабораториях советские ученые под контролем КГБ проводили эксперименты по созданию сверхлюдей, создавая мутантов, способных противостоять любой армии. Возможно, некоторые эксперименты закончились удачно, однако после развала СССР жертв генетических опытов бросили, и они ушли в дремучие Уральские леса.

Это объясняет и страшную смерть группы Дятлова, и тот факт, что в окрестностях перевала до сих пор время от времени находят изуродованные останки. Местные жители уверены, что кровавый мутант постоянно ищет новые жертвы.

Девять человек под руководством Игоря Дятлова погибли в горах Урала в ночь на 2 февраля 1959 года. Тайна смерти туристов до сих пор не разгадана.