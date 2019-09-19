Нибиру
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Мир может окутать вирусная паутина, предупредили ученые. Пандемии, которая угрожает человечеству, распространяется с невероятной силой.
Полутора суток будет достаточно, чтобы инфекция погубила десятки миллионов человек. Страшная болезнь, по версии специалистов, – это мощная смесь опаснейших вирусов. В частности, пациента сразу атакуют пять вирусов гриппа, желтая лихорадка, вирусы Эбола, Денге и Зика, говорится в докладе Совета по мониторингу глобальной готовности (GPMB).
Риск развития недуга-убийцы спровоцировал, в том числе, технический прогресс, поясняют исследователи. К примеру, быстрому перемещению вирусов способствуют самолеты, уточняет "Вечерняя Москва".
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