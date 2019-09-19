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Земля под угрозой: у Нибиру появились планеты-двойники

Земля под угрозой: у Нибиру появились планеты-двойники
Фото: pixabay.com
Пришельцы приблизятся к нам уже в следующем году

В космосе появилось еще несколько планет, угрожающих Земле. Астрономам удалось заметить 4 двойника Нибиру за Плутоном. Уфологи предполагают, что на каждой из Планет Х есть пришельцы.

Как сообщает VladTime, Нибиру Х4 приблизится к Земле в 2020 году, остальные три объекта – в 2021 году. Образоваться планеты могли в результате взрыва на поверхности Нибиру: она разделилась на 4 части, а затем каждая часть поглощала метеориты вокруг.

Изначально странные космические тела эксперты приняли за огромные астероиды, но потом стало очевидно, что на этих объектах могут быть облака и даже вода в газообразном состоянии. 

Дарья ПЕТРОВА
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