Пришельцы приблизятся к нам уже в следующем году

В космосе появилось еще несколько планет, угрожающих Земле. Астрономам удалось заметить 4 двойника Нибиру за Плутоном. Уфологи предполагают, что на каждой из Планет Х есть пришельцы.

Как сообщает VladTime, Нибиру Х4 приблизится к Земле в 2020 году, остальные три объекта – в 2021 году. Образоваться планеты могли в результате взрыва на поверхности Нибиру: она разделилась на 4 части, а затем каждая часть поглощала метеориты вокруг.

Изначально странные космические тела эксперты приняли за огромные астероиды, но потом стало очевидно, что на этих объектах могут быть облака и даже вода в газообразном состоянии.