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Тест на долгожительство: как узнать возраст смерти

Тест на долгожительство: как узнать возраст смерти
Фото: www.globallookpress.com
Легко и просто можно определить, доживет ли человек до 80 лет

Нехитрым способом проверки людей на долгожительство поделились японские геронтологи. По их мнению, если человек в 70 лет чувствует себя на все сто (не лет, а процентов), то он гарантированно разменяет 9-й десяток и проживет долгую жизнь. 

По мнению специалистов, те, кому за 60, чувствуют себя лучше, так как "старость, если понимать ее как наступление немощности, отодвигается и у мужчин, и у женщин", пишет Nation News.

В результате исследования японцы пришли к выводу: чем энергичнее и бодрее шаг у людей 70-летнего возраста, тем у них больше шансов на долгожительство.

"Чем быстрее человек передвигается в обычном для себя режиме, тем дольше он проживет", – цитирует президента японского Национального центра гериатрии и геронтологии Хидэнори Арая "МИР24".

Получается, недаром говорится, что движение – это жизнь.

Ксения АНДРЕЕВА
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