Тело пришельца обнаружили в Приморском крае

Там больше месяца бушевали тайфуны и без конца лили дожди, затопило много районов. Когда вода спала, житель одного из сел обнаружил мертвым неизвестное существо огромного роста с серо-зеленой кожей, снизу узкой и сверху расширенной головой и таким истощенным телом, что даже были видны кости.

Мужчина рассказал, что шел по лесу, "где совсем недавно было все затоплено", и увидел впереди себя "большое инородное тело". Приблизившись, он признал в находке инопланетянина – "прям как в фильмах показывают", а когда дотронулся," у того из рта потекла вода", цитирует издание "ВладТайм", в котором опубликовано фото мертвого гостя из космоса, но доказать подлинность изображения невозможно.

Увидев снимок, эксперты-уфологи подтвердили, что это на самом деле посланец иных миров. Похоже, он прилетел на Землю, но его корабль из-за сильного ветра упал, а сам он утонул, наверное, потому что не умел плавать, объяснили они причину егогибели.

Не секрет, что инопланетяне не выдерживают климата на Земле. Не так давно сообщалось, что от выпавшего в Иркутске снега там замерз пришелец.