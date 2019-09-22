Все очень просто: раскрыта диета долгожителей

Продукты, продлевающие молодость, доступны каждому

Продолжительность жизни зависит от рациона. На столе обязательно должны быть продукты, в которых содержатся антиоксиданты. К такому выводу пришли зарубежные ученые. Больше всего замедляющих старение веществ содержит зеленый чай. Полезный напиток нужно заваривать каждый день, рассказала АиФ диетолог Марият Мухина.

Также к чудо-продуктам, которые входят в диету долгожителей, специалисты отнесли финики. В этих плодах – целых 23 аминокислоты. Не стоит также забывать о кисломолочных продуктах, есть облепиху, чернику и включить в рацион помидоры.