Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Все очень просто: раскрыта диета долгожителей

Все очень просто: раскрыта диета долгожителей
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеСпасительные ягоды: найдено растительное средство для мужской силы
Продукты, продлевающие молодость, доступны каждому

Продолжительность жизни зависит от рациона. На столе обязательно должны быть продукты, в которых содержатся антиоксиданты. К такому выводу пришли зарубежные ученые. Больше всего замедляющих старение веществ содержит зеленый чай. Полезный напиток нужно заваривать каждый день, рассказала АиФ диетолог Марият Мухина.

Также к чудо-продуктам, которые входят в диету долгожителей, специалисты отнесли финики. В этих плодах – целых 23 аминокислоты. Не стоит также забывать о кисломолочных продуктах, есть облепиху, чернику и включить в рацион помидоры.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Где будет теплее всего: синоптики дали прогноз погоды на зиму

Метеорологи предсказали, в каких регионах будет теплее, чем обычно

Доллар продолжит падать на следующей неделе

Рубль усиливает позиции в течение месяца

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей