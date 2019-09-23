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На Марсе могут быть гигантские запасы воды

На Марсе нашли гигантские моря
Фото: pixabay.com
Причина загадочного явления до сих пор неизвестна

Космический аппарат InSight Mars Lander, спустившийся на поверхность Красной планеты в ноябре прошлого года, зарегистрировал очень странные магнитные импульсы, исходящие из глубин небесного тела.

Как сообщает National Geographic, марсианское магнитное поле иногда начинает "как безумное" – ранее такой феномен никогда не был зафиксирован. Причину этого явления найти пока не удалось. Таким образом, кора Марса оказалась гораздо более намагничена, чем предполагалось ранее. 

Кроме того, космический аппарат нашел под поверхностью планеты необычный электропроводящий слой толщиной около 6,4 километра. Специалисты предположили, что там может скрываться огромный резервуар жидкой воды. Американские ученые напоминают, что на Земле существуют подземные моря, поэтому что-то подобное может быть найдено и на Марсе.

Если такое случится, то, вероятно, на Красной планете есть жизнь – или же она была в прошлом.

Валентина МАЙОРОВА
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