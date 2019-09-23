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Небесные драконы с Нибиру атакуют Камчатку

Камчатка под ударом: небесные драконы с Нибиру атакуют Россию
Фото: pixabay.com
Звездный десант высадился на российской границе

Множество странных светящихся монстров заметили на Дальнем Востоке в ночь на 23 сентября. О непонятных летающих существах рассказали астрономы из Петропавловска-Камчатского.

Уфологи считают, что появление чудовищ привело к выбросу пепла из вулкана Шивелуч. Конспирологи предупреждают, что россияне оказались в серьезной опасности, ведь на Камчатку обрушились аспиды – драконы с птичьими головами.

По словам экспертов, родиной этих летающих змеев является легендарная Нибиру. Уфолог Валерий Самойлов рассказал порталу Vlad Time, что аспиды с планеты Х покрыты прочной металлической чешуей, которая раскаляется добела и ослепительно светится в воздухе.

Прогнозы специалистов неутешительны: они считают, что Камчатка станет безжизненной пустыней, засыпанной пеплом и вулканическими выбросами. Описания аспидов часто встречаются в древних манускриптах, и везде, где эти существа появляются, территории поражаются засухой и покрываются пеплом.

После Камчатки, крылатые монстры переместятся в центральную часть нашей страны, полагают уфологи. Впрочем, астрономы, зафиксировавшие посторонние объекты в небе над полуостровом, уверяют, что это просто были остатки метеорита, сгоревшего в воздухе. Кто прав в этом споре, покажет время.

Валентина МАЙОРОВА
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