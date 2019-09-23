Названо простой способ сразить противную инфекцию наповал

Тщательное мытье рук с мылом даст фору любому дезинфицирующему средству, пришли к выводу японцы. Проверенный дедовский метод уничтожает даже вирус гриппа с поверхности кожи, уверяют специалисты.

Тогда как новомодное средство не справляется с ним. Чтобы выяснить это, исследователи провели эксперимент, добровольцами которого стали отважные люди, так как им на руки наносили гриппозную слизь.

В итоге оказалось, что тридцатисекундное мытье рук под теплой водой имеет такой же эффект, как четырехминутное втирание дезинфицирующего средства на основе спирта. В обоих случаях вирус гриппа был сражен наповал, пишет "МедикФорум".