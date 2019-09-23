Существует множество недугов, которые опаснее злокачественных опухолей

Открытия последних лет привели к тому, что многие виды рака успешно вылечиваются, особенно, на начальной стадии. Однако некоторые заболевания до сих пор не подвластны докторам.

К примеру, о прогрессирующей фибродисплазии медикам известно с XVII века, однако до сих пор нет методов его лечения. Дети, которые рождаются с этим редким генетическим недугом, обладают характерной чертой: в большом пальце ноги у них не хватает сустава, или же фаланги искривлены внутрь. С течением времени болезнь превращает мышцы, сухожилия и связки в кости.

Неизлечимым является и бешенство. При этом в зоне риска оказывается любой – заражение происходит от укуса или слюны уличного животного. Если вовремя не принять меры, смертельный исход неизбежен. Как сообщает "Медик Форум", во всем мире есть всего несколько человек, которые смогли исцелиться, заразившись бешенством.

Не менее опасна и болезнь Крейтцфельдта-Якоба или коровье бешенство, поражающая головной или спинной мозг, делает его похожим на рыхлую губку. Заболевший теряет зрение, слух и способность разговаривать, затем у него появляются психические отклонения. Лекарства от коровьего бешенства не существует.

Фатальная семейная бессонница – редкое нейро-дегенеративное заболевание, которое неизбежно приводит к тому, что лишенный сна человек умирает. Больной начинает страдать от хронической бессонницы, которая может длиться от семи месяцев до трех лет. Никакими средствами вылечить этот недуг невозможно, а вызывается он генетической мутацией.

