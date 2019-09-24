Походка мужчины может свидетельствовать о проблемах с эрекцией

Мужчины с небольшой длиной шага на 40% чаще страдают от эректильной дисфункции.

Ученые из Японии установили, что широта шага мужчины может свидетельствовать о проблемах с эрекцией. Результаты исследования Школы медицины Университета Хиросаки были опубликованы в журнале The Journal of Sexual Medicine.

Чтобы установить связь между нарушениями в потенции и походкой, были отобраны 324 добровольца. Ученые измерили высоту поднимаемой ими ноги при ходьбе и длину шагов каждого из них. Таким образом, они предположили, что семенящая походка и эректильная дисфункция – это следствия слабых мышц тазового дна.

Сопоставление собранных данных показало, что у мужчин с минимальной длиной шага риск импотенции повышен на 40% по сравнению с широко шагающими мужчинами.

Однако консультант-уролог из Bristol Urology Associates Радж Персад отмечает, что одним шагом дело не ограничивается. Он напомнил, что эректильная функция определяется многими вещами, включая здоровое кровоснабжение и нервы, половое влечение и либидо, а также многими психологическими аспектами.