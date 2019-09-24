Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Выявлен признак грядущей импотенции

Выявлен признак грядущей импотенции
Фото: www.globallookpress.com
Походка мужчины может свидетельствовать о проблемах с эрекцией

Мужчины с небольшой длиной шага на 40% чаще страдают от эректильной дисфункции.

Ученые из Японии установили, что широта шага мужчины может свидетельствовать о проблемах с эрекцией. Результаты исследования Школы медицины Университета Хиросаки были опубликованы в журнале The Journal of Sexual Medicine.

Чтобы установить связь между нарушениями в потенции и походкой, были отобраны 324 добровольца. Ученые измерили высоту поднимаемой ими ноги при ходьбе и длину шагов каждого из них. Таким образом, они предположили, что семенящая походка и эректильная дисфункция – это следствия слабых мышц тазового дна.

Сопоставление собранных данных показало, что у мужчин с минимальной длиной шага риск импотенции повышен на 40% по сравнению с широко шагающими мужчинами.

Однако консультант-уролог из Bristol Urology Associates Радж Персад отмечает, что одним шагом дело не ограничивается. Он напомнил, что эректильная функция определяется многими вещами, включая здоровое кровоснабжение и нервы, половое влечение и либидо, а также многими психологическими аспектами.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

США и Польша придумали способ остановить работу "Северного потока – 2"

Времени остается все меньше, но Вашингтон судорожно пытается помешать строительству газопровода

Россию оставят без ЧМ-2022 по футболу

Спортсменов накажут за чужие нарушения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей