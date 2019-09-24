На Земле через считанные дни может разразиться катастрофа

Уфологи поделились тревожной информацией: в небе над Санкт-Петербургом они заметили призрак погибшей планеты Сатурн.

По мнению экспертов, самая красивая планета Солнечной системы превратилась в темный шар, вокруг которого вместо колец обвивается огромный змей. Специалисты по аномальным вопросам уверены, что это явление россиянам позволили увидеть не просто так: свившаяся в кольцо змея символизирует Нибиру, погубившую Сатурн. Таким образом, Земля станет следующей жертвой, и гибель человечества может наступить уже через несколько дней.

На днях NASA объявило, что к нашей планете приближается гигантский астероид. Специалисты аэрокосмического агентства заявили, что земле ничего не грозит, так как небесное тело пройдет на большом расстоянии от нашей планеты. Однако конспирологи считают, что ученые просто пытаются успокоить широкую общественность.

На самом деле объект, подбирающийся к Земле, – это кусок Сатурна, который остался от планеты, после того как его уничтожила Нибиру. Неизвестно, произойдет ли столкновение этого обломка с Землей, однако для человеческой цивилизации ничего не изменится: в скором времени она прекратит свое существование, сообщает Vlad Time.