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Интим на пенсии: как влияет на здоровье секс после 50

Интим на пенсии: как влияет на здоровье секс после 50
Фото: www.globallookpress.com
Между любовными утехами и хроническими болезнями нашли связь

Сексуально активные пенсионеры реже страдают от хронических болезней и больше наслаждаются жизнью в целом. Об этом сообщают результаты исследования, опубликованного в журнале Sexual Medicine.

В исследовании приняли участие 2 577 мужчин и 3 195 женщин в возрасте от 50 лет. Участники опроса, сообщившие, что продолжают регулярно заниматься сексом, в среднем могли похвастаться лучшим физическим здоровьем, а также были более жизнерадостными, чем сверстники.

Это не первая научная работа о пользе секса в пожилом возрасте. Ранее ученые выяснили, что те, кто часто им занимается, в среднем обладают лучшей памятью и реже страдают от деменции. Однако все эти работы не позволяют выявить причинно-следственную связь: вероятно, что регулярная сексуальная активность является следствием сохранившегося крепкого здоровья, а не наоборот.

Карина СИРАЗОВА
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