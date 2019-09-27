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Назван способ определить состояние здоровья по внешности

Назван способ определить состояние здоровья по внешности
Фото: pixabay.com
Больные зубы часто приводят к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний

Важнейший показатель здоровья человека – состояние зубов и полости рта в целом, выяснили исследователи из Университета Коннектикута. Так, периодонтит является одним из симптомов сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. По словам экспертов, это связано с тем, что опасные бактерии в полости рта могут попасть в кровоток и распространиться по органам.

Ученые утверждают, что пенсионеры больше подвержены подобным заболеваниям, так как у пожилых людей в два раза чаще встречается кариес, чем у молодых. На сегодняшний день от периодонтита страдает 64% американских пенсионеров, сообщает "Medical Xpress".

Как отметил профессор Патрик Колл, даже чистка зубов может быть небезопасным процессом, если у человека плохая гигиена полости рта. Так, если не следить за ее состоянием, риск серьезно заболеть увеличивается в несколько раз.

Карина СИРАЗОВА
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