Раскрыта связь между возрастом и развитием рака

Старение организма влияет на появление онкологическим заболеваний

Ученые из университета Ливерпуля сделали неожиданное открытие. Судя по наблюдениям, процесс старения тесно связан с развитием рака. В пожилом возрасте заболеваемость раком снижается, поясняют исследователи. Связано это с тем, что старение тканей не дает разрастаться злокачественным образованиям путем деления клеток.

"Таким образом, у нас есть две противоположные силы: мутации, приводящие к развитию злокачественных опухолей, и дегенерация тканей, препятствующая злокачественному процессу", – цитирует доктора Medicalxpress.

Однако ученые подчеркивают, что исследования продолжаются – многое еще предстоит выяснить.