Раскрыта связь между возрастом и развитием рака

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Ученые из университета Ливерпуля сделали неожиданное
открытие. Судя по наблюдениям, процесс старения тесно связан с развитием рака.
В пожилом возрасте заболеваемость раком снижается, поясняют исследователи.
Связано это с тем, что старение тканей не дает разрастаться злокачественным образованиям
путем деления клеток.
"Таким образом, у нас есть две противоположные силы: мутации, приводящие к развитию злокачественных опухолей, и дегенерация тканей, препятствующая злокачественному процессу", – цитирует доктора Medicalxpress.
Однако ученые подчеркивают, что исследования продолжаются – многое еще предстоит выяснить.
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