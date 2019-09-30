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Обнаружена опасность зубных имплантатов

Обнаружена опасность зубных имплантатов
Фото: www.globallookpress.com
Процедура приводит к воспалению ротовой полости и разрушению костной ткани

Российские ученые доказали: зубные импланты наносят вред здоровью человека. По словам экспертов, в последние годы широко распространилась процедура имплантологии, а вместе с ней увеличилось количество случаев заболевания периимплантитом – воспалением тканей вокруг импланта.

Инфекция поражает мягкие ткани ротовой полости, разрушая костную ткань. Это происходит из-за посторонних веществ, которые содержатся на поверхности новых зубных имплантатов. Вылечить заболевание можно с помощью лазерной терапии.

В исследовании, опубликованном в издании "Стоматология", ученые проанализировали три вида поверхностей имплантов: стерильные, извлеченные у пациентов с периимплантитом и обработанные лазером. В результате на новом имплантате были обнаружены следы загрязнения неорганическими соединениями химических элементов, которые и могли привести к заболеванию. Очистить поверхность удалось с помощью лазера.

Чтобы предупредить развитие опасного заболевания, специалисты предлагают очищать поверхность абсолютно новых имплантатов от загрязнений с помощью лазерного излучения.

Карина СИРАЗОВА
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