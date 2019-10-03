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Пенсионеры стали чаще страдать от венерических заболеваний

Пенсионеры стали чаще страдать от венерических заболеваний
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВыявлены скрытые симптомы заболевания почек
Эксперты винят в этом приложения для знакомств

Люди пожилого возраста ведут активную половую жизнь – об этом свидетельствует вспышка сифилиса, хламидиоза и гонореи именно среди этой категории населения. Например, в Англии количество заболевших венерическими заболеваниями в возрасте от 65 лет за 4 года увеличилось на 23%.

Такую статистику эксперты объясняют тем, что все больше пожилых людей начали использовать мобильные приложения для знакомств. Так как пенсионеры не боятся нежелательной беременности, то предохраняются гораздо реже. А ведь риск заболеть ЗППП у них не снижается, – добавляет "МедикФорум".

При этом специалисты сообщают, что подростки начали серьезнее относиться к своему здоровью. За 4 года количество заболевших половыми инфекциями сократилось на 16%.

Дарья ПЕТРОВА
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