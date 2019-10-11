У голодного сотрудника снижаются умственные способности и продуктивность

Объявление во время работы "голодовки", также как и нездоровый перекус приводят к лишним килограммам, предупредили диетологи. Оптимальным вариантом мини-обедов являются фрукты, несладкие кисломолочные продукты и орешки, если съедать их не более 50 граммов в день.



Универсальным продуктом специалисты называют банан, так как он одновременно и вкусный, питательный, и полезный. А вот от яблок лучше воздержаться на рабочем месте. Они, наоборот, разжигают аппетит, пишет "МедикФорум".

Перекусывая кисломолочные продуктами можно убить двух зайцев разом. Они полезны для здоровья, прекрасно утоляют чувство голода и имеют удобную упаковку. Однако важно употреблять средней жирности кефир, ряженку, йогурт или творожок, уточняет "ФедералПресс". Маложирные продукты не устранят голод, а жирные – слишком калорийны.

При этом отказываться от перекусов не стоит, так как длительное чувство голода сказывается на активности и умственных способностях. Ведь недаром говорят, что сытый работник – довольный работник.