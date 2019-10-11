Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Офисный перекус: почему необходимо есть на работе

Офисный перекус: почему необходимо есть на работе
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПоднять потенцию поможет древнее средство
У голодного сотрудника снижаются умственные способности и продуктивность

Объявление во время работы "голодовки", также как и нездоровый перекус приводят к лишним килограммам, предупредили диетологи. Оптимальным вариантом мини-обедов являются фрукты, несладкие кисломолочные продукты и орешки, если съедать их не более 50 граммов в день. 

Универсальным продуктом специалисты называют банан, так как он одновременно и вкусный, питательный, и полезный. А вот от яблок лучше воздержаться на рабочем месте. Они, наоборот, разжигают аппетит, пишет "МедикФорум".

Перекусывая кисломолочные продуктами можно убить двух зайцев разом. Они полезны для здоровья, прекрасно утоляют чувство голода и имеют удобную упаковку. Однако важно употреблять средней жирности кефир, ряженку, йогурт или творожок, уточняет "ФедералПресс". Маложирные продукты не устранят голод, а жирные – слишком калорийны. 

При этом отказываться от перекусов не стоит, так как длительное чувство голода сказывается на активности и умственных способностях. Ведь недаром говорят, что сытый работник – довольный работник. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Ан-72 с россиянами разбился в Конго

Их имена и фамилии выясняются

Российским спортсменам подсказали выход из ситуации с WADA

Атлетам напомнили, что можно сменить гражданство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей