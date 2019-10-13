В NASA скрыли доказательства жизни на Марсе

Исследования дали ошеломительный результат еще в 76-м году

О следах жизни на Красной планете миру поведал бывший ученый ведомства Гилберт Левин.

Он рассказал об исследовании, которое в рамках программы "Викинг" проводилось в далеком 1976 году. Минуло более 40 лет, но в NASA молчат.

Тогда поиск следов жизни дал плоды – в пробах грунта с Марса обнаружилось "микробное дыхание". Эксперимент осуществили с помощью двух космических аппаратов. Они приземлились на поверхность планеты в четырех тысячах миль друг от друга. При этом тест дал целых четыре положительных результата при изучении проб грунта с обоих аппаратов.

Тем не менее в NASA не придали значения случившемуся. В ведомстве решили, что вещество в пробах только имитирует жизнь. Повторные тесты не проводились. Об этом говорится в статье эксперта на сайте Scientific American.