В NASA скрыли доказательства жизни на Марсе

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О следах жизни на Красной планете миру поведал бывший ученый ведомства Гилберт Левин.
Он рассказал об исследовании, которое в рамках программы "Викинг" проводилось в далеком 1976 году. Минуло более 40 лет, но в NASA молчат.
Тогда поиск следов жизни дал плоды – в пробах грунта с Марса обнаружилось "микробное дыхание". Эксперимент осуществили с помощью двух космических аппаратов. Они приземлились на поверхность планеты в четырех тысячах миль друг от друга. При этом тест дал целых четыре положительных результата при изучении проб грунта с обоих аппаратов.
Тем не менее в NASA не придали значения случившемуся. В ведомстве решили, что вещество в пробах только имитирует жизнь. Повторные тесты не проводились. Об этом говорится в статье эксперта на сайте Scientific American.
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