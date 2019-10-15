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Экспресс-похудение: как сбросить 2 кг за день

Экспресс-похудение: как сбросить 2 кг за день
Фото: pixabay.com
Запустить процесс жиросжигания поможет простой продукт

Похудеть за 48 часов реально – считают диетологи. Скинуть ненавистные килограммы быстро поможет лук – одно из самых популярных растений. Эксперты советуют добавлять "жгучую добавку" в блюда – это запустит естественный процесс сжигания жира.

Если похудеть нужно быстро, то на помощь придет экспресс-диета, суть которой в том, чтобы увеличить количество репчатого лука в рационе: например, можно добавлять его в салаты, супы, запекать на гриле, – пишет "Версия".

За 48 часов такого питания можно потерять несколько килограммов лишнего веса: все из-за высокой концентрации клетчатки, железа и калия, которые ускоряют процесс обмена веществ. 

Дарья ПЕТРОВА
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