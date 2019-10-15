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Названа неожиданная причина развития рака

Названа неожиданная причина развития рака
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЭкспресс-похудение: как сбросить 2 кг за день
Риск появления онкологического заболевания из-за неправильного питания возрастает на 70%

Норвежские ученые 18 лет анализировали данные более 200 тыс. человек и смогли оценить последствия ожирения у людей в возрасте до 40 лет.

У 28 тыс. подопытных был диагностировал рак, более 35% случаев были связаны именно с избыточным весом. Эксперты выяснили, что у больных ожирением риск развития онкологических заболеваний повышается до 70%. Как пишет "ФедералПресс", неправильное питание чаще всего повышает риск рака эндометрия, почек, толстой кишки.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, медики рекомендуют скорректировать питание, соблюдать режим сна и больше двигаться, – говорится на сайте University of Bergen. 

Дарья ПЕТРОВА
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