Риск появления онкологического заболевания из-за неправильного питания возрастает на 70%

Норвежские ученые 18 лет анализировали данные более 200 тыс. человек и смогли оценить последствия ожирения у людей в возрасте до 40 лет.

У 28 тыс. подопытных был диагностировал рак, более 35% случаев были связаны именно с избыточным весом. Эксперты выяснили, что у больных ожирением риск развития онкологических заболеваний повышается до 70%. Как пишет "ФедералПресс", неправильное питание чаще всего повышает риск рака эндометрия, почек, толстой кишки.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, медики рекомендуют скорректировать питание, соблюдать режим сна и больше двигаться, – говорится на сайте University of Bergen.