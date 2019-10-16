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Найдена причина ранней смерти у женщин

Найдена причина ранней смерти у женщин
Фото: www.globallookpress.com
Ученые установили опасность нерегулярного менструального цикла

Медики считают, что женщины у которых нарушен месячный цикл, на 33% больше подвержены преждевременной смерти. Все из-за того, что нерегулярный или долгий месячный цикл указывает на скрытые проблемы со здоровьем.

Такой вывод был сделан после изучения данных более 90 тыс. женщин. Как пишет "МедикФорум", сбои в месячных могут быть связаны с не диагностированными заболеваниями, например, поликистозом яичников.

Этот синдром вызывает резистентностью к инсулину, что повышает риск развития диабета второго типа и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Женщинам стоит обратиться к врачу, если цикл начинает слишком рано или поздно, а также идет нерегулярно.

Дарья ПЕТРОВА
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