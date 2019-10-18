Современные гаджеты поражают мозг и сетчатку глаз

Смартфоны ускоряют процессы старения в организме, выяснили американские ученые. Они исследовали влияние исходящего от экрана синего цвета на маленьких мухах.

В эксперименте участвовали дрозофилы фруктовые, которые 12 часов в день подвергались воздействию данного излучения. В итоге они жили меньше, чем те, которые не сталкивались с синим светом, пишет журнал Aging and Mechanisms of Disease.

"У насекомых, которых облучали синим светом, развились поражения клеток мозга, плюс у них была выявлена дегенерация клеток сетчатки. Общий характер повреждений напоминает тот, который фиксируется при старении организма", – пояснили авторы исследования.

Даже у безглазых мух-мутантов наблюдались повреждения в головном мозге и ухудшалась двигательная функция. А это говорит лишь об одном: чтобы приблизить старость, необязательно смотреть на экран телефона, уточняет "МИР24".