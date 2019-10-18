Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Смартфоны приближают старость

Смартфоны приближают старость
Фото: pixabay.com
Современные гаджеты поражают мозг и сетчатку глаз

Смартфоны ускоряют процессы старения в организме, выяснили американские ученые. Они исследовали влияние исходящего от экрана синего цвета на маленьких мухах.

В эксперименте участвовали дрозофилы фруктовые, которые 12 часов в день подвергались воздействию данного излучения. В итоге они жили меньше, чем те, которые не сталкивались с синим светом, пишет журнал Aging and Mechanisms of Disease.

"У насекомых, которых облучали синим светом, развились поражения клеток мозга, плюс у них была выявлена дегенерация клеток сетчатки. Общий характер повреждений напоминает тот, который фиксируется при старении организма", – пояснили авторы исследования. 

Даже у безглазых мух-мутантов наблюдались повреждения в головном мозге и ухудшалась двигательная функция. А это говорит лишь об одном: чтобы приблизить старость, необязательно смотреть на экран телефона, уточняет "МИР24".

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

"Предатель": Горбачева разнесли за письмо Путину

Откровения первого президента СССР вызвали бурю возмущения

Захарченко убили пенсионеры-чекисты

Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей