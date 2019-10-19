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Большая опасность: храп приводит к смертельным болезням

Большая опасность: храп приводит к смертельным болезням
Фото: www.globallookpress.com
Апноэ серьезно бьет по здоровью человека

Американские специалисты считают, что храп может нанести непоправимый ущерб организму.

Отмечается, что апноэ делает череп человека тоньше, что может вызвать истечение цереброспинальной жидкости или ликвореи. Кроме того, храп может стать причиной инсульта и даже комы, передают "Дни24".

Также это явление повышает риск ранней смерти и снижает сексуальную функцию.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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