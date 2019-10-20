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Вредны для фигуры: составлен список запрещенных продуктов

Вредны для фигуры: составлен список запрещенных продуктов
Фото: www.globallookpress.com
Изменив свой рацион, можно перестать думать о лишнем весе

Испанские диетологи утверждают, что мечтающим похудеть и придерживающимся здорового образа жизни нужно забыть о некоторых продуктах.

По словам специалиста Пилар Эскер, вред приносят рафинированная мука и колбасные изделия.

"В процессе переработки зерновых культур отправляются в отходы клетчатка и другие питательные вещества, кроме того, рафинированные продукты имеют высокий гликемический индекс, поэтому они менее питательны",

- цитирует ее издание La Vanguardia.

Также стоит отказаться от обезжиренных молочных продуктов, так как в них содержится сахар, а питательность этих продуктов крайне мала.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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