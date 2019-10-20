Нибиру
- Это окончательно: Нибиру погубит Землю
- Бесы с Нибиру принесли в Россию опасную эпидемию
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
381 новости
Испанские диетологи утверждают, что мечтающим похудеть и придерживающимся здорового образа жизни нужно забыть о некоторых продуктах.
По словам специалиста Пилар Эскер, вред приносят рафинированная мука и колбасные изделия.
"В процессе переработки зерновых культур отправляются в отходы клетчатка и другие питательные вещества, кроме того, рафинированные продукты имеют высокий гликемический индекс, поэтому они менее питательны",
- цитирует ее издание La Vanguardia.
Также стоит отказаться от обезжиренных молочных продуктов, так как в них содержится сахар, а питательность этих продуктов крайне мала.
Откровения первого президента СССР вызвали бурю возмущения
Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков