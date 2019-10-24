Лабораторные исследования подтвердили вред "белой смерти"

Чрезмерное употребление соли грозит старческой деменцией – к такому выводу пришли американские ученые после экспериментов на мышах.

У лабораторных грызунов, которых кормили очень солеными продуктами, в мозге формировались токсичные тау-белки, которые способствуют развитию болезни Альцгеймера. Помимо этого, любители соленого хуже справлялись с тестами на когнитивные навыки.

Авторы исследования подчеркивают, что для того, чтобы соленая пища нанесла ощутимый урон здоровью, нужно превысить норму в 3 раза, сообщает "Медик Форум". Диетологи считают, что в день человек не должен употреблять больше 6 г (чайная ложка) соли.

Специалисты считают, что продукты, в которых содержится много соли, могут вызвать скачки артериального давления, что повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. В свою очередь, гипертония часто связана со старческим слабоумием, отмечает "Федерал Пресс".