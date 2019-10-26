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Названы полезные для печени овощи

Названы полезные для печени овощи
Фото: www.pixabay.com
Восстановить работу органа можно без дорогих лекарств

Печень ежедневно страдает из-за употребления вредных продуктов и напитков. Специалисты составили список овощей, которые восстановят работу органа.

Отмечается, что сок моркови полезен для печени, так как богат каротином и большим количеством витаминов.

Зеленые овощи из-за повышенного содержания хлорофилла избавляют организм от токсинов, а органам помогают справиться с последствиями вредных привычек, передает "Южный Федеральный".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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