Названы полезные для печени овощи

Восстановить работу органа можно без дорогих лекарств

Печень ежедневно страдает из-за употребления вредных продуктов и напитков. Специалисты составили список овощей, которые восстановят работу органа.

Отмечается, что сок моркови полезен для печени, так как богат каротином и большим количеством витаминов.

Зеленые овощи из-за повышенного содержания хлорофилла избавляют организм от токсинов, а органам помогают справиться с последствиями вредных привычек, передает "Южный Федеральный".