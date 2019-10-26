Названы полезные для печени овощи

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Печень ежедневно страдает из-за употребления вредных продуктов и напитков. Специалисты составили список овощей, которые восстановят работу органа.
Отмечается, что сок моркови полезен для печени, так как богат каротином и большим количеством витаминов.
Зеленые овощи из-за повышенного содержания хлорофилла избавляют организм от токсинов, а органам помогают справиться с последствиями вредных привычек, передает "Южный Федеральный".
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