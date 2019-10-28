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Максимум удовольствия: назван лучший возраст для секса у женщин

Максимум удовольствия: назван лучший возраст для секса у женщин
Фото: www.globallookpress.com
Представительницы прекрасного пола раскрепощаются к ближе к 35 годам

Специалисты выяснили, когда женщины получают наибольшее удовольствие от интимной близости. В исследовании приняли участие около 2,5 тысяч дам разных возрастных групп: до 23 лет, до 35 лет и старше 36 лет.

Выяснилось, что молодые девушки высоко оценивали свою внешность, зато дамы старше 36 лет говорили о своей уверенности. Также, как пишет "ФедералПресс", женщины в третьей группе чаще оставались довольны сексом, чем более молодые девушки.

Как пишет "Гродно 24", пожилые люди обоих полов все чаще занимаются сексом даже в пожилом возрасте.

Ранее "Утро" публиковало секс-советы для людей старше 50-ти. 

Дарья ПЕТРОВА
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