Максимум удовольствия: назван лучший возраст для секса у женщин

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Специалисты выяснили, когда женщины получают наибольшее удовольствие от интимной близости. В исследовании приняли участие около 2,5 тысяч дам разных возрастных групп: до 23 лет, до 35 лет и старше 36 лет.
Выяснилось, что молодые девушки высоко оценивали свою внешность, зато дамы старше 36 лет говорили о своей уверенности. Также, как пишет "ФедералПресс", женщины в третьей группе чаще оставались довольны сексом, чем более молодые девушки.
Как пишет "Гродно 24", пожилые люди обоих полов все чаще занимаются сексом даже в пожилом возрасте.
Ранее "Утро" публиковало секс-советы для людей старше 50-ти.
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