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Секс полезен для диабетиков, заявил украинский эндокринолог Антон Качунь. Любовные утехи идут на пользу кровообращению и здоровью сердца, а также обеспечивают сон, как у младенца.
Но есть одно "но". Повышенный сахар в крови обеспечивает проблемы в постели. Мужчины рискуют расстаться с эрекцией. Женщинам недуг грозит сухостью в интимном месте.
Так что при первых симптомах мужского бессилия следует обращаться к эндокринологу и урологу, настоятельно рекомендует специалист.
"Лучший способ избежать проблем в сексуальной жизни – контроль уровня глюкозы в крови. Стоит взять за правило измерять уровень сахара до и после полового акта", – заключил Качунь, передает "Газета.ua".
Напомним, ранее "Утро" назвало простые рецепты для повышения потенции.
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