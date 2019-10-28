Назван способ не допустить разочарования в постели

Секс полезен для диабетиков, заявил украинский эндокринолог Антон Качунь. Любовные утехи идут на пользу кровообращению и здоровью сердца, а также обеспечивают сон, как у младенца.

Но есть одно "но". Повышенный сахар в крови обеспечивает проблемы в постели. Мужчины рискуют расстаться с эрекцией. Женщинам недуг грозит сухостью в интимном месте.

Так что при первых симптомах мужского бессилия следует обращаться к эндокринологу и урологу, настоятельно рекомендует специалист.

"Лучший способ избежать проблем в сексуальной жизни – контроль уровня глюкозы в крови. Стоит взять за правило измерять уровень сахара до и после полового акта", – заключил Качунь, передает "Газета.ua".

Напомним, ранее "Утро" назвало простые рецепты для повышения потенции.