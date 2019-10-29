Медики рассказали, как распознать инсульт и что делать, чтобы его избежать

К первым признакам инсульта относится слабость, внезапное онемение руки, ноги или лица с одной стороны. Также может ухудшиться зрение, человек может чувствовать головокружение, потерять координацию и равновесие. Способность воспринимать речь и говорить снижается, начинаются сильные головные боли.

Как пишет "ФедералПресс", в группе риска находятся те, кто страдает от ожирения, сахарного диабета, атеросклероза, артериальной гипертензии. Инсульт может возникнуть и у детей, но уже совсем по другим причинам.

"На первый план выходят патологии кровеносной системы, аномалии сосудов головного мозга, врожденные и приобретенные заболевания сердца",

– цитирует детского невролога Татьяну Батышеву "Вечерняя Москва".

Чтобы помочь пострадавшему, прежде всего нужно вызвать скорую помощь. Самого больного положить так, чтобы голова была выше тела и повернута набок. Нужно освободить человека от сдавливающих предметов – ремня, галстука, тугого воротника. Давать лекарства, еду или поить пострадавшего категорически нельзя.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, медик советует правильно питаться, контролировать свое давление, свести к минимуму травмы и инфекционные заболевания.