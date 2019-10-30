Пилюли могут принести пожилому организму больше вреда, чем пользы

В клинических испытаниях таблеток, микстур, сиропов и других препаратов не участвуют люди солидного возраста. При этом именно они чаще других принимают лекарства.

Поскольку реакция на пилюли немолодого организма не изучена, то фармацевтические компании попросту покушаются на жизнь пенсионеров, заявил руководитель британского Фонда обязательного медицинского страхования Мунир Пирмохамед. Также нет сведений о побочных эффектах от приема нескольких лекарств одновременно. А между тем в ежедневном "рационе" пенсионера присутствуют препараты от давления, аритмии, диабета и других возрастных изменений, пишет "МедикФорум".

"Когда мы применяем препарат в дозировке, которая лицензирована, довольно часто мы просто травим пожилых людей, поскольку для них это доза слишком велика. С возрастом почечные функции снижаются, а кроме того, все эти исследования не учитывают взаимодействия лекарств друг с другом", – пояснил специалист.



Пока лекарства не будут проверяться на людях с большим жизненным опытом, заключил Пирмохамед, здоровье пациентов в возрасте находится в опасности.