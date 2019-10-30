Есть всего два способа, чтобы определить совместимость в интиме

Когда возлюбленным становится не до поцелуев – это уже повод задуматься. А вот если совсем не тянет друг к другу в постели, то стоит принять экстренные меры.

Чтобы проверить, насколько ситуация запущена, следует откровенно поговорить с партнером, уверены сексологи. Добавить огня в интимную жизнь помогут беседы на пикантные темы.

Избегающий их человек, скорее всего, равнодушен к сексу со своей второй половинкой, предупреждают специалисты, пишет belnovosti. Также тревожным признаком является отсутствие эротических фантазий, когда другого партнера тянет на эксперименты, уточняет "ФедералПресс".

Так, скудная интимная жизнь может разрушить любые, даже самые крепкие, отношения.