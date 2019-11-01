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Специалисты уверены, что пот может быть симптомом сразу нескольких опасных заболеваний: от рака до гормональных проблем. Потеть из-за стресса или волнения – нормально. Также жидкость выделяется во время спорта, после употребления горячих напитков и острой еды.
Но иногда обильные выделения потовых желез являются поводом обратиться к врачу.
Излишняя потливость, например, может быть признаком инфекционных заболеваний – гепатита, туберкулеза или малярии. Также она указывает на метаболические расстройства или гипертиреоз. Это синдром, при котором люди плохо переносят жару.
Сильная потливость может быть связана с диабетом. Из-за повышенного сахара в организме возникает целый ряд нарушений, в том числе и в системе потоотделения. Активная работа потовых желез может указывать и на проблемы в нервной системе, например, сигнализировать о болезни Паркинсона.
Ночной пот может быть не только признаком сердечного приступа и стенокарии, но и рака. Если человек просыпается в поту и мочит ночью простыни без каких-либо особых обстоятельств – это тревожный знак, – пишет "МедикФорум".
Например, обильное выделение пота может указывать на лимфому, лейкоз или фиброму костного мозга. Если потливость возникает без каких-либо причин – это повод обратиться к специалисту.
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