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Российские мужчины лишаются удовольствия в сексе по одной причине

Российские мужчины лишаются удовольствия в сексе по одной причине
Фото: www.globallookpress.com
Многие представители сильного пола страдают оргазмической ангедонией

Российские ученые из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского определили, почему мужчины перестают получать удовольствие от интимной близости, хотя эякуляция у них сохраняется. По мнению исследователей, у мужчин простая депрессия.

Специалисты обследовали 50 мужчин в возрасте от 23 до 47 лет с симптомами оргазмической ангедонией. У 20% добровольцев была депрессия, у 26% – неврастения. А у трети участников эксперимента обнаружили шизотипические расстройства.

Врачи отметили, пишут "Известия", что у осматриваемых мужчин были определенные симптомы: раздражительность, впечатлительность, внушаемость, тревожность, а еще у них наблюдалось снижение настроения.

Ученые подчеркнули, что у представителей сильного пола все причины проблем в сексе были обусловлены психикой, а не физическим состоянием. Медики помогли 70% добровольцам, подобрав им соответствующее лечение. 

Полина ИВАНОВА
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