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Удары по сердцу и суставам: как безболезненно перенести смену погоды

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
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Заболевания обостряются не только у стариков

Совсем скоро осень передаст бразды правления зиме. Теплолюбивым россиянам важно настроиться на новый сезон морально. А метеочувствительным – физически.

Ведь организм тоже нуждается в подготовке к другой погоде, предупредила врач-кардиолог. В этот период следует больше отдыхать, не переутомляться и избегать стрессовых ситуаций. 

Рекомендации специалиста касаются не только людей солидного возраста. К ним просто обязаны прислушаться все, у кого барахлят суставы и кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Этих людей при смене погоды может беспокоить головная боль и слабость, тошнота и кровотечения из носа из-за перепадов давления. Чтобы не доводить ситуацию до критической, необходимо следовать врачебным инструкциям, резюмировали в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Не стоит также пренебрегать помощью специалистов. Если появляются давящие или жгучие боли в груди, следует сию же минуту бежать в больницу, уточняет "Подмосковье сегодня"

Ксения АНДРЕЕВА

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