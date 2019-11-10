Главный миф об оргазме развеяли

Он не всегда является признаком хорошего секса

К неожиданному выводу пришли американские ученые.

Исследователи из Мичиганского университета провели опрос более 700 мужчин и женщин и проанализировали их рассказы о сексуальном опыте. Выяснилось, что оргазм не всегда сопряжен с приятными эмоциями. Ученые условно разделили его на "хороший" и "плохой".

Первый наступает, когда любовные игры происходят с желанным партнером. Второй, вызывающий впоследствии негативные эмоции, может быть в стрессовой ситуации. Кроме того, человек способен получить физическое удовлетворение даже при сексе по принуждению. Об этом говорится в журнале Archives of Sexual Behavior. Также плохой оргазм может произойти при соитии из жалости.

В результате исследования ученые заключили, что оргазм нельзя назвать стопроцентным признаком хорошего секса.