Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Главный миф об оргазме развеяли

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Он не всегда является признаком хорошего секса

К неожиданному выводу пришли американские ученые.

Исследователи из Мичиганского университета провели опрос более 700 мужчин и женщин и проанализировали их рассказы о сексуальном опыте. Выяснилось, что оргазм не всегда сопряжен с приятными эмоциями. Ученые условно разделили его на "хороший" и "плохой".

Первый наступает, когда любовные игры происходят с желанным партнером. Второй, вызывающий впоследствии негативные эмоции, может быть в стрессовой ситуации. Кроме того, человек способен получить физическое удовлетворение даже при сексе по принуждению. Об этом говорится в журнале Archives of Sexual Behavior. Также плохой оргазм может произойти при соитии из жалости.

В результате исследования ученые заключили, что оргазм нельзя назвать стопроцентным признаком хорошего секса.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины

Эпатажной балерине присвоили почетный титул после фото в купальнике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей