Инфаркт в будни оставляет больше шансов на выздоровление

Ученые сравнили вероятность встать на ноги после сердечного удара в выходной день и будний. Оказалось, что во втором случае у пострадавшего шансов больше.

За основу своего исследования специалисты взяли инфаркты в общественных местах, где больного пытались привести в чувства, используя установленный там дефибриллятор. Ученые проанализировали три тысячи фактов остановки сердца в данных условиях и выяснили, что в 27% случаях людей госпитализировали, и они остались живы.

Однако если остановка сердца приходилась с полудня субботы до почти полуночи воскресенья, то количество спасенных сокращалось на 20%, свидетельствует доклад, который исследователи представили на симпозиуме Американской кардиологической ассоциации. Кроме того, чаще умирали от сердечного приступа пожилые люди и те, кого он застал врасплох дома.

На выходных люди реже бывают в общественных местах, а потому не могут рассчитывать на быструю помощь. Так ученые объяснили феномен выживаемости с понедельника по пятницу.