Эксперты назвали предельно допустимую дозу

В выходные и праздники россияне пьют больше алкоголя. В день человек может выпить около литра водки – это доза является смертельной. По словам эксперта, пережить вечер с таким количество алкоголя могут не все. Основную проблему медик видит в том, что россияне выпивают большое количество спиртного за раз.

"Если европейцы как-то равномерно на неделю распределяют, что, может быть, метаболически не очень полезно, но, по крайней мере, не дает таких серьезных пьянок, то россияне потребляют по праздникам, по выходным очень много", – рассказала RNS сотрудница Минздрава РФ Дарья Халтурина.

Также эксперт напомнила, что Россия входит в 10-тку самых пьющих стран. Основная проблема, по мнению Халтуриной, в том, что россияне предпочитают крепкий алкоголь.

Как пишет Ura.ru, Россия постепенно уходит с первых позиций рейтинга. Это может быть связано с тем, что все больше людей ведут здоровый образ жизни, а молодежь увлечена цифровым досугом.