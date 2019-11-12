Эксперты рассказали об опасности одного из видов сигарет

Известно, что курение плохо отражается на здоровье человека. Теперь же ученым удалось выяснить, что сигареты с ментолом сильно отражаются на репродуктивной системе и снижают потенцию.

Исследование ученых также доказало, что сигареты с ментоловой добавкой провоцируют развитие рака, вызывают сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

Особую опасность ментоловые сигареты представляют еще и потому, что курятся легче. Это привлекает подростков. Также ментол снижает резкость сигаретного дыма, вызывает более сильную зависимость – так как ментол подавляет метаболизм никотина.

Также установлено, что дым от ментоловых сигарет проникает глубже в легкие и задерживается в них дольше, поэтому сильнее раздражает дыхательные пути, – пишет informing.ru.