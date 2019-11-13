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Теплое пиво и водка с перцем: как алкоголь влияет на простуду

Теплое пиво и водка с перцем: как алкоголь влияет на простуду
Фото: www.globallookpress.com
Врачи рассказали об эффективности народных методов лечения

В России до сих остаются популярными нетрадиционные способы борьбы с простудой. Может ли алкоголь на самом деле справиться с болезнью, рассказал медик.

Теплое пиво помогает расслабиться и быстро заснуть, но дополнительного нагружает организм. Такая нагрузка только ослабит больного гриппом или простудой. Лечиться водкой с перцем – идея также сомнительная. Существует мнение, что водка со специями поможет отхождению мокроты, но это миф. Употреблять алкоголь во время болезни не стоит.

Немного облегчить симптомы болезни поможет куриный бульон. Он хорошо насыщает и дает дополнительное количество жидкости, но лекарство это блюдо не заменит, поэтому забывать об основном лечении не стоит.

"МедикФорум" сообщает, что промывание носа чесноком только ухудшит здоровье. Чесночный сок с медом, который некоторые закапывает в нос, сожжет слизистую и не избавит от насморка.

Баня – отличный способ для профилактики простудных заболеваний. Однако о посещении парной во время болезни нужно забыть. Под воздействием темпа инфекция распространится по всему телу, что только осложнит течение болезни.

Дарья ПЕТРОВА

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