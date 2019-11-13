На Марсе нашли следы инопланетной жизни

Останки внеземной цивилизации обнаружили на месте существования древнего озера

Ученые из США выяснили, что в одном из марсианских кратеров есть отложения, которые помогут исследования инопланетную жизнь. На месте, где когда-то было озеро, сохранились два месторождения гидратированного диоксида кремния. Эти минералы – подходящая среда для сохранения следов жизнедеятельности организмов.

Эксперты планируют в 2020 году отправить в высохшему озеру марсоход. Аппарат возьмет образец, который после исследования покажет, какие именно останки живых существ есть на Марсе, – пишет Phys.org.

В следующему году НАСА также планирует запустить космическую миссию Mars 2020. На Красную планету отправят аналог марсохода Curiosity, который будет исследовать породы и искать следы жизни.