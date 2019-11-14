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Этот признак укажет на приближение смерти

Этот признак укажет на приближение смерти
Фото: www.globallookpress.com
В последний год жизни человек с головой погружается в уныние

Один из ярких симптомов конца жизни – затяжная депрессия, выяснили американские ученые. Причем чем сильнее человек погружается в уныние, тем ближе его исход.

Исследование специалистов прошли более 3-х тысяч участников предпенсионного возраста, которые заполнили опросник по психическому здоровью, пишет портал "Кривое зеркало". В частности, у испытуемых интересовались, беспокоит ли их грусть, плохой сон, чувство безысходности и потерянности.

В результате оказалось, что на закате его века человека сопровождает сплин. Особенно этому подвержены люди в последний год жизни, в последний месяц депрессивный эффект усиливается. Это доказывает, что оптимисты больше приспособлены к жизни. А негативные установки сокращают ее. 

Ксения АНДРЕЕВА

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