Вернуть мужскую силу помогут водные процедуры и травы

Чтобы вернуть потенцию представители сильного пола используют самые разные способы. Если традиционные методы бессильны, то можно обратиться к необычным приемам.

Например, незадолго до полового акта стоит принять ванну с экстрактом из веток и шишек сосны. Приобрести средство можно в любой аптеке или приготовить дома. Для этого шишки и ветки нужно залить водой, довести до кипения, а после дать настояться еще 12 часов. Такая ванна не только вернет сексуальное желание, но и усилит чувствительность эрогенных зон.

Для второй водной процедуры потребуются два таза: в одном должна быть вода температуры 42 градуса, в другом 20 градусов. Как пишет Vladmedicina.ru сначала нужно сесть в один таз на минуту, затем в другой. Повторить процедуру нужно 10 раз. Такие контрастные ванны не только повышают потенцию, но и улучшают работу мочеполовой системы.

Чтобы вернуть мужскую силы врачи советуют побольше смеяться. При смехе сокращаются мышцы живота, расширяются сосуды и вырабатывается гормон счастья – все это помогает раскрепоститься и усиливает потенцию.

Также можно воспользоваться советами восточных мужчин, которые, как пишет VulgarGirl, не испытывают проблем в сексуальном плане. Например, можно есть побольше фиников. Они придают организму бодрость, укрепляют сердечно-сосудистую систему, что помогает улучшить эрекцию.

Еще одним народным средством для повышения потенции является женьшень. Его можно добавлять в чай, чтобы не только усилить эрекцию, но и улучшить качество семенной жидкости и повысить уровень тестостерона.

Ранее читатели "Утра" рассказали о проверенном способе повысить потенцию без лекарств.