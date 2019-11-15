Вылечить смертельно опасную заразу не помогают даже антибиотики

Десятки тысяч американцев ежегодно умирают от инфекций, бактерии которых приспособились к существующим лекарствам. Каждые 15 минут жизни лишается один человек.

При этом каждые 11 секунд суперинфекция выбирает жертву. Всего же в год она поражает три миллиона заокеанских жителей.

Пугающие цифры приводятся в докладе Центров по контролю и профилактике заболеваний США, пишет Science Alert. Выработавшая иммунитет к препаратам зараза представляет более серьезную опасность, чем казалось медикам, ведь за последние 30 лет не было создано ни одного нового класса антибиотиков.

Ужас наводит микроб Clostridioides difficile. Смерть в случае заражения им наступает в результате гибели микрофлоры кишечника из-за антибиотиков. Не менее коварна адаптировавшаяся к таблеткам гонорея и карбапенем-устойчивые энтеробактерии (CRE).

Избежать суперинфекций помогут стандартные правила гигиены, в частности регулярное мыть руки. Кроме того, специалисты рекомендуют делать прививки и правильно питаться, а также избегать случайных связей.