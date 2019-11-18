Новые исследования позволили решить старую проблему

Появление возрастного живота часто становится неприятным сюрпризом. Команда ученых из Германии и США проанализировала причины этого явления и предложила способы борьбы с ним.

С возрастом способность организма сжигать жир падает, и он начинает откладываться под кожей, в мышцах, вокруг внутренних органов, отмечается в статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism.

Сильнее всего внутренний жир накапливается в брюшной полости – его так и называют – брюшной, или висцеральный, жир. Этот процесс вызывает ожирение, диабет второго типа, а также развитие воспалительных процессов.

В ходе экспериментов специалисты выяснили, что у пожилых грызунов иммунные В-клетки в брюшном жире начинают разрастаться, и это приводит к нарушению обмена веществ и воспалениям. Эксперты пришли к выводу, что у молодых особей при попадании в организм инфекции В-клетки увеличиваются, а затем вновь уменьшаются после того, как инфекция вылечена. Однако с возрастом они перестают сокращаться и остаются в висцеральном жире, что приводит к таким негативным последствиям, как ожирение и хроническое воспаление.

Ученые предположили, что, если уменьшить В-клетки при помощи препаратов, процесс ожирения можно будет повернуть вспять, что благотворно скажется на состоянии здоровья.



