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Простое правило сохранит слух с возрастом

Простое правило сохранит слух с возрастом
Фото: www.globallookpress.com
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Найден неожиданный фактор риска для глухоты

Американские ученые пришли к выводу, что правильное питание помогает избежать проблем со слухом в пожилом возрасте.

Распространено мнение, что слух с возрастом неизбежно ухудшается, однако в действительности изменение диеты и образа жизни позволяют справиться с этим процессом, подчеркивает ведущий автор исследования доктор Шэрон Курхан. 

Специалисты проанализировали информацию за двадцатилетний период времени – в исследовании приняли участие только женщины. Выяснилось, что риск понижения аудиочувствительности у тех, кто придерживался здорового питания, был на 30% ниже.

Доктор Курхан отметила, что правильная диета помогает сохранить восприятие средних частот – именно тех, которые имеют главное значение для восприятия человеческой речи. Эксперты советуют обязательно ввести в рацион овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, а также потреблять достаточное количество омега-3 жирных кислот. Все это поможет сохранить слух, сообщает Medical Xpress.

Валентина МАЙОРОВА

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