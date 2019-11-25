Больным следует отказаться от сладостей и лимона

Любая диета противопоказана при простуде и гриппе. Иначе симптомы могут усугубиться. Но переедать не стоит, предупреждают специалисты. В первые дни следует отдавать предпочтение легкой пище, богатой витаминами.

Организму в период болезни необходима энергия. Обеспечить ею смогут легкоусвояемые углеводы, исключение – сладости. Так как они влияют на функциональность лейкоцитов.

Вопреки сложившемуся стереотипу о пользе лимона, им не стоит злоупотреблять больным гриппом из-за большого содержания кислоты. То же правило распространяется на горячие напитки и тяжелые продукты, которые бьют по иммунитету.

Обезвоживание вызывают кофе и алкоголь. Воздержание от них во время простуды не повредит, пишет "МедикФорум".