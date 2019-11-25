Нибиру
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Живые организмы не могут существовать в экстремальных условиях, в том числе в расположенном в вулкане Даллоле, сделали вывод европейские ученые. В прудах самого жаркого места на Земле не могут обитать температуростойкие организмы.
Таким образом труд исследователей, опубликованный в релизе EurekAlert!, опровергает гипотезу о жизни на Марсе бактерий, который умеют адаптироваться в смертельной жаре.
Разрушителями белковых и водородных соединений также служат соли магния в источниках, убеждены специалисты, и высокая кислотность. Благодаря проделанной ими работе можно определить пределы обитаемости на Земле и других планетах.
Напомним, ранее американский ученый отыскал Марсе насекомых и змей.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем