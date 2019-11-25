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Раскрыт секрет жизни на Марсе

Раскрыт секрет жизни на Марсе
Фото: www.globallookpress.com
Красную планету сравнили с самым жарким местом на Земле

Живые организмы не могут существовать в экстремальных условиях, в том числе в расположенном в вулкане Даллоле, сделали вывод европейские ученые. В прудах самого жаркого места на Земле не могут обитать температуростойкие организмы. 

Таким образом труд исследователей, опубликованный в релизе EurekAlert!, опровергает гипотезу о жизни на Марсе бактерий, который умеют адаптироваться в смертельной жаре. 

Разрушителями белковых и водородных соединений также служат соли магния в источниках, убеждены специалисты, и высокая кислотность. Благодаря проделанной ими работе можно определить пределы обитаемости на Земле и других планетах. 

Напомним, ранее американский ученый отыскал Марсе насекомых и змей. 

Ксения АНДРЕЕВА

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