Красную планету сравнили с самым жарким местом на Земле

Живые организмы не могут существовать в экстремальных условиях, в том числе в расположенном в вулкане Даллоле, сделали вывод европейские ученые. В прудах самого жаркого места на Земле не могут обитать температуростойкие организмы.

Таким образом труд исследователей, опубликованный в релизе EurekAlert!, опровергает гипотезу о жизни на Марсе бактерий, который умеют адаптироваться в смертельной жаре.

Разрушителями белковых и водородных соединений также служат соли магния в источниках, убеждены специалисты, и высокая кислотность. Благодаря проделанной ими работе можно определить пределы обитаемости на Земле и других планетах.

Напомним, ранее американский ученый отыскал Марсе насекомых и змей.