Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

От насморка до инсульта: затяжная простуда приводит к необратимым последсвиям

От насморка до инсульта: затяжная простуда приводит к необратимым последсвиям
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУязвимая эмаль: как лечить чувствительные зубы
Больные зачастую даже и не подозревают, что допускают грубейшие ошибки

Глубокая осень – верный спутник простуд, которые, как правило, сопровождаются насморком. Как выяснилось, многие больные вредят сами себе, когда не идут на больничный или неправильно сморкаются.

А между тем перенесенный на ногах ринит может привести к осложнениям, предупреждает оториноларинголог. К тому же страдающим насморком и с подорванным иммунитетом людям ни в коем случае нельзя пользоваться набитым заразными пассажирами общественным транспортом. А еще – тканевыми носовыми платками.

Сморкаться же доктор советует без напряжения, устранив до этого отек, по очереди закрывая то одну, то другую ноздрю. Также специалист рекомендует проветривать и увлажнять помещение – именно в такой последовательности – и прекратить самолечение, если течь из носа не перестает через 4-5 дней, передает aif.ru. Примерно столько же, отмечает врач, разрешается пользоваться сосудосуживающими, дабы не развился медикаментозный ринит.

"К сожалению, некоторые люди годами используют данные средства, в результате чего у них суживаются сосуды не только в полости носа, но и по всему организму. Риск развития инфарктов и инсультов у таких пациентов выше, особенно когда есть наследственная предрасположенность к данным заболеваниям", – добавляет медик.  

Однако капли не будут лишним перед промыванием. Но им тоже не стоит увлекаться – максимум 15 дней. Эффективный раствор для этого содержит стакан теплой кипяченой воды и чайную ложку без горки.

Однако не все средства народной медицины хороши. Например, горячая соль поможет только на начальной стадии, а чеснок, лук и мед – спровоцировать аллергическую реакцию, если воздействовать ими на слизистую. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Эстония созовет армию защитников Украины

В Таллине пообещали найти управу на Москву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей