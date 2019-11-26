Больные зачастую даже и не подозревают, что допускают грубейшие ошибки

Глубокая осень – верный спутник простуд, которые, как правило, сопровождаются насморком. Как выяснилось, многие больные вредят сами себе, когда не идут на больничный или неправильно сморкаются.

А между тем перенесенный на ногах ринит может привести к осложнениям, предупреждает оториноларинголог. К тому же страдающим насморком и с подорванным иммунитетом людям ни в коем случае нельзя пользоваться набитым заразными пассажирами общественным транспортом. А еще – тканевыми носовыми платками.

Сморкаться же доктор советует без напряжения, устранив до этого отек, по очереди закрывая то одну, то другую ноздрю. Также специалист рекомендует проветривать и увлажнять помещение – именно в такой последовательности – и прекратить самолечение, если течь из носа не перестает через 4-5 дней, передает aif.ru. Примерно столько же, отмечает врач, разрешается пользоваться сосудосуживающими, дабы не развился медикаментозный ринит.

"К сожалению, некоторые люди годами используют данные средства, в результате чего у них суживаются сосуды не только в полости носа, но и по всему организму. Риск развития инфарктов и инсультов у таких пациентов выше, особенно когда есть наследственная предрасположенность к данным заболеваниям", – добавляет медик.

Однако капли не будут лишним перед промыванием. Но им тоже не стоит увлекаться – максимум 15 дней. Эффективный раствор для этого содержит стакан теплой кипяченой воды и чайную ложку без горки.

Однако не все средства народной медицины хороши. Например, горячая соль поможет только на начальной стадии, а чеснок, лук и мед – спровоцировать аллергическую реакцию, если воздействовать ими на слизистую.