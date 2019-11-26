Провоцирующие неприятные ощущения продукты следует убрать с глаз долой

Когда зубы постоянно заходятся от острого, кислого и сладкого, прежде всего, лучше отказаться от таких продуктов. В крайнем случае – реже их употреблять. Если зубы реагируют на холод и тепло, то необходимо есть теплую пищу.

Не стоит также запивать ледяным морсом горячую пиццу или мороженое теплым кофе. От этого сильно страдает эмаль.

Снизить гиперчувствиетльностью зубов можно, очищая их с помощью мягкой щетки и специальной пасты с антиоксидантами и азотным калием в составе и употребляя больше витаминов и микроэлементов, пишут "Аргументы и факты".

Кстати, именно жесткие щетки могут поцарапать эмаль и десны, что приводит к оголению дентина, и тем самым сильно усложнить приемы пищи. Ведь, когда зубы заходятся, пропадает всякое желание тщательно ее пережевывать, следствием чего являются проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Впрочем, гипертензию может вызвать не только механические повреждения, а также пародонтит, пародонтоз и употребление чересчур кислых продуктов.